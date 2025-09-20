Dexsport (DESU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0163083 $ 0.0163083 $ 0.0163083 24 timer lav $ 0.01660146 $ 0.01660146 $ 0.01660146 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0163083$ 0.0163083 $ 0.0163083 24 timer høy $ 0.01660146$ 0.01660146 $ 0.01660146 All Time High $ 0.349288$ 0.349288 $ 0.349288 Laveste pris $ 0.0007037$ 0.0007037 $ 0.0007037 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) -13.06% Prisendring (7D) -13.06%

Dexsport (DESU) sanntidsprisen er $0.01654637. I løpet av de siste 24 timene har DESU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0163083 og et toppnivå på $ 0.01660146, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DESU er $ 0.349288, mens den rekordlave prisen er $ 0.0007037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DESU endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -13.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dexsport (DESU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M Opplagsforsyning 195.63M 195.63M 195.63M Total forsyning 700,000,000.5526 700,000,000.5526 700,000,000.5526

Nåværende markedsverdi på Dexsport er $ 3.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESU er 195.63M, med en total tilgang på 700000000.5526. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.57M.