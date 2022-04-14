dexSHARE (DEXSHARE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dexSHARE (DEXSHARE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dexSHARE (DEXSHARE) Informasjon dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Offisiell nettside: https://www.dexfinance.com/ Teknisk dokument: https://www.dexfinance.com/documentation/ Kjøp DEXSHARE nå!

dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dexSHARE (DEXSHARE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 689.99 $ 689.99 $ 689.99 Total forsyning: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Sirkulerende forsyning: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.36K $ 2.36K $ 2.36K All-time high: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 All-Time Low: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Nåværende pris: $ 0.03519034 $ 0.03519034 $ 0.03519034 Lær mer om dexSHARE (DEXSHARE) pris

dexSHARE (DEXSHARE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dexSHARE (DEXSHARE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEXSHARE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEXSHARE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEXSHAREs tokenomics, kan du utforske DEXSHARE tokenets livepris!

DEXSHARE prisforutsigelse Vil du vite hvor DEXSHARE kan være på vei? Vår DEXSHARE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEXSHARE tokenets prisforutsigelse nå!

