dexSHARE (DEXSHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 414.96$ 414.96 $ 414.96 Laveste pris $ 0.00209527$ 0.00209527 $ 0.00209527 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.82% Prisendring (7D) +7.82%

dexSHARE (DEXSHARE) sanntidsprisen er $0.03321811. I løpet av de siste 24 timene har DEXSHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEXSHARE er $ 414.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00209527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEXSHARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dexSHARE (DEXSHARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 651.32$ 651.32 $ 651.32 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.23K$ 2.23K $ 2.23K Opplagsforsyning 19.61K 19.61K 19.61K Total forsyning 67,155.0 67,155.0 67,155.0

Nåværende markedsverdi på dexSHARE er $ 651.32, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEXSHARE er 19.61K, med en total tilgang på 67155.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23K.