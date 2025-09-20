Dagens dexSHARE livepris er 0.03321811 USD. Spor prisoppdateringer for DEXSHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEXSHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dexSHARE livepris er 0.03321811 USD. Spor prisoppdateringer for DEXSHARE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEXSHARE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DEXSHARE

DEXSHARE Prisinformasjon

DEXSHARE teknisk dokument

DEXSHARE Offisiell nettside

DEXSHARE tokenomics

DEXSHARE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

dexSHARE Logo

dexSHARE Pris (DEXSHARE)

Ikke oppført

1 DEXSHARE til USD livepris:

$0.03321811
$0.03321811$0.03321811
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
dexSHARE (DEXSHARE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:51:24 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 414.96
$ 414.96$ 414.96

$ 0.00209527
$ 0.00209527$ 0.00209527

--

--

+7.82%

+7.82%

dexSHARE (DEXSHARE) sanntidsprisen er $0.03321811. I løpet av de siste 24 timene har DEXSHARE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEXSHARE er $ 414.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00209527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEXSHARE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dexSHARE (DEXSHARE) Markedsinformasjon

$ 651.32
$ 651.32$ 651.32

--
----

$ 2.23K
$ 2.23K$ 2.23K

19.61K
19.61K 19.61K

67,155.0
67,155.0 67,155.0

Nåværende markedsverdi på dexSHARE er $ 651.32, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEXSHARE er 19.61K, med en total tilgang på 67155.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23K.

dexSHARE (DEXSHARE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dexSHARE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dexSHARE til USD ble $ +0.0066491827.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dexSHARE til USD ble $ +0.0117393332.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dexSHARE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0066491827+20.02%
60 dager$ +0.0117393332+35.34%
90 dager$ 0--

Hva er dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dexSHARE (DEXSHARE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

dexSHARE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dexSHARE (DEXSHARE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dexSHARE (DEXSHARE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dexSHARE.

Sjekk dexSHAREprisprognosen nå!

DEXSHARE til lokale valutaer

dexSHARE (DEXSHARE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dexSHARE (DEXSHARE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEXSHARE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dexSHARE (DEXSHARE)

Hvor mye er dexSHARE (DEXSHARE) verdt i dag?
Live DEXSHARE prisen i USD er 0.03321811 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEXSHARE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEXSHARE til USD er $ 0.03321811. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dexSHARE?
Markedsverdien for DEXSHARE er $ 651.32 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEXSHARE?
Den sirkulerende forsyningen av DEXSHARE er 19.61K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEXSHARE ?
DEXSHARE oppnådde en ATH-pris på 414.96 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEXSHARE?
DEXSHARE så en ATL-pris på 0.00209527 USD.
Hva er handelsvolumet til DEXSHARE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEXSHARE er -- USD.
Vil DEXSHARE gå høyere i år?
DEXSHARE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEXSHARE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:51:24 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.