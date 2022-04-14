DexQuark (QRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DexQuark (QRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DexQuark (QRK) Informasjon DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Offisiell nettside: https://dexquark.io Teknisk dokument: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Kjøp QRK nå!

DexQuark (QRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DexQuark (QRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Total forsyning: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Sirkulerende forsyning: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K All-time high: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 All-Time Low: $ 0.00000713 $ 0.00000713 $ 0.00000713 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DexQuark (QRK) pris

DexQuark (QRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DexQuark (QRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QRKs tokenomics, kan du utforske QRK tokenets livepris!

