dexie bucks (DBX) Informasjon dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Offisiell nettside: https://dexie.space Teknisk dokument: https://dexie.space/dbx Kjøp DBX nå!

dexie bucks (DBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dexie bucks (DBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 689.99K $ 689.99K $ 689.99K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.77M $ 6.77M $ 6.77M All-time high: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 All-Time Low: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Nåværende pris: $ 0.067664 $ 0.067664 $ 0.067664 Lær mer om dexie bucks (DBX) pris

dexie bucks (DBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dexie bucks (DBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DBXs tokenomics, kan du utforske DBX tokenets livepris!

DBX prisforutsigelse Vil du vite hvor DBX kan være på vei? Vår DBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DBX tokenets prisforutsigelse nå!

