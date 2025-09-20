dexie bucks (DBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.072311 $ 0.072311 $ 0.072311 24 timer lav $ 0.075194 $ 0.075194 $ 0.075194 24 timer høy 24 timer lav $ 0.072311$ 0.072311 $ 0.072311 24 timer høy $ 0.075194$ 0.075194 $ 0.075194 All Time High $ 0.24144$ 0.24144 $ 0.24144 Laveste pris $ 0.02865464$ 0.02865464 $ 0.02865464 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.48% Prisendring (7D) -6.78% Prisendring (7D) -6.78%

dexie bucks (DBX) sanntidsprisen er $0.073495. I løpet av de siste 24 timene har DBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072311 og et toppnivå på $ 0.075194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DBX er $ 0.24144, mens den rekordlave prisen er $ 0.02865464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DBX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og -6.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dexie bucks (DBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 749.56K$ 749.56K $ 749.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Opplagsforsyning 10.20M 10.20M 10.20M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dexie bucks er $ 749.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DBX er 10.20M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35M.