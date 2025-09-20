Dagens dexie bucks livepris er 0.073495 USD. Spor prisoppdateringer for DBX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DBX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dexie bucks livepris er 0.073495 USD. Spor prisoppdateringer for DBX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DBX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DBX

DBX Prisinformasjon

DBX teknisk dokument

DBX Offisiell nettside

DBX tokenomics

DBX Prisprognose

dexie bucks Pris (DBX)

1 DBX til USD livepris:

$0.073495
+0.40%1D
USD
dexie bucks (DBX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:49:14 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.072311
24 timer lav
$ 0.075194
24 timer høy

$ 0.072311
$ 0.075194
$ 0.24144
$ 0.02865464
-0.00%

+0.48%

-6.78%

-6.78%

dexie bucks (DBX) sanntidsprisen er $0.073495. I løpet av de siste 24 timene har DBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072311 og et toppnivå på $ 0.075194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DBX er $ 0.24144, mens den rekordlave prisen er $ 0.02865464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DBX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og -6.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dexie bucks (DBX) Markedsinformasjon

$ 749.56K
--
$ 7.35M
10.20M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på dexie bucks er $ 749.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DBX er 10.20M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.35M.

dexie bucks (DBX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dexie bucks til USD ble $ +0.00034974.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dexie bucks til USD ble $ +0.0035536302.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dexie bucks til USD ble $ +0.0166894136.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dexie bucks til USD ble $ +0.028233633858047525.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00034974+0.48%
30 dager$ +0.0035536302+4.84%
60 dager$ +0.0166894136+22.71%
90 dager$ +0.028233633858047525+62.38%

Hva er dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

dexie bucks (DBX) Ressurs

dexie bucks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dexie bucks (DBX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dexie bucks (DBX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dexie bucks.

Sjekk dexie bucksprisprognosen nå!

DBX til lokale valutaer

dexie bucks (DBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dexie bucks (DBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DBX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dexie bucks (DBX)

Hvor mye er dexie bucks (DBX) verdt i dag?
Live DBX prisen i USD er 0.073495 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DBX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DBX til USD er $ 0.073495. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dexie bucks?
Markedsverdien for DBX er $ 749.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DBX?
Den sirkulerende forsyningen av DBX er 10.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDBX ?
DBX oppnådde en ATH-pris på 0.24144 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DBX?
DBX så en ATL-pris på 0.02865464 USD.
Hva er handelsvolumet til DBX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DBX er -- USD.
Vil DBX gå høyere i år?
DBX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DBX prisprognosen for en mer grundig analyse.
dexie bucks (DBX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

