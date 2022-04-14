Dexalot (ALOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dexalot (ALOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dexalot (ALOT) Informasjon Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Offisiell nettside: https://dexalot.com/

Dexalot (ALOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dexalot (ALOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 58.56M $ 58.56M $ 58.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.22M $ 17.22M $ 17.22M All-time high: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 All-Time Low: $ 0.080024 $ 0.080024 $ 0.080024 Nåværende pris: $ 0.172146 $ 0.172146 $ 0.172146 Lær mer om Dexalot (ALOT) pris

Dexalot (ALOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dexalot (ALOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALOTs tokenomics, kan du utforske ALOT tokenets livepris!

