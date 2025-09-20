Dexalot (ALOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.175455 24 timer høy $ 0.178685 All Time High $ 2.8 Laveste pris $ 0.080024 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) +12.63%

Dexalot (ALOT) sanntidsprisen er $0.176023. I løpet av de siste 24 timene har ALOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.175455 og et toppnivå på $ 0.178685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALOT er $ 2.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.080024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALOT endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og +12.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dexalot (ALOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.60M Opplagsforsyning 58.56M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dexalot er $ 10.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALOT er 58.56M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.60M.