Dagens Dexalot livepris er 0.176023 USD. Spor prisoppdateringer for ALOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dexalot livepris er 0.176023 USD. Spor prisoppdateringer for ALOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALOT

ALOT Prisinformasjon

ALOT Offisiell nettside

ALOT tokenomics

ALOT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dexalot Logo

Dexalot Pris (ALOT)

Ikke oppført

1 ALOT til USD livepris:

$0.176023
$0.176023$0.176023
-1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dexalot (ALOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:19 (UTC+8)

Dexalot (ALOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.175455
$ 0.175455$ 0.175455
24 timer lav
$ 0.178685
$ 0.178685$ 0.178685
24 timer høy

$ 0.175455
$ 0.175455$ 0.175455

$ 0.178685
$ 0.178685$ 0.178685

$ 2.8
$ 2.8$ 2.8

$ 0.080024
$ 0.080024$ 0.080024

+0.06%

-1.26%

+12.63%

+12.63%

Dexalot (ALOT) sanntidsprisen er $0.176023. I løpet av de siste 24 timene har ALOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.175455 og et toppnivå på $ 0.178685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALOT er $ 2.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.080024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALOT endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og +12.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dexalot (ALOT) Markedsinformasjon

$ 10.31M
$ 10.31M$ 10.31M

--
----

$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M

58.56M
58.56M 58.56M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dexalot er $ 10.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALOT er 58.56M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.60M.

Dexalot (ALOT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dexalot til USD ble $ -0.0022523840189677.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dexalot til USD ble $ +0.0077127469.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dexalot til USD ble $ -0.0617486923.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dexalot til USD ble $ -0.1285625492818221.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0022523840189677-1.26%
30 dager$ +0.0077127469+4.38%
60 dager$ -0.0617486923-35.07%
90 dager$ -0.1285625492818221-42.20%

Hva er Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dexalot (ALOT) Ressurs

Offisiell nettside

Dexalot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dexalot (ALOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dexalot (ALOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dexalot.

Sjekk Dexalotprisprognosen nå!

ALOT til lokale valutaer

Dexalot (ALOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dexalot (ALOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dexalot (ALOT)

Hvor mye er Dexalot (ALOT) verdt i dag?
Live ALOT prisen i USD er 0.176023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALOT til USD er $ 0.176023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dexalot?
Markedsverdien for ALOT er $ 10.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALOT?
Den sirkulerende forsyningen av ALOT er 58.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALOT ?
ALOT oppnådde en ATH-pris på 2.8 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALOT?
ALOT så en ATL-pris på 0.080024 USD.
Hva er handelsvolumet til ALOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALOT er -- USD.
Vil ALOT gå høyere i år?
ALOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:19 (UTC+8)

Dexalot (ALOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.