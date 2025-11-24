Hva er DTF6900

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dex Trending Fund 6900 (DTF6900), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dex Trending Fund 6900 (DTF6900), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.62K $ 4.62K $ 4.62K Total forsyning: $ 815.86M $ 815.86M $ 815.86M Sirkulerende forsyning: $ 815.86M $ 815.86M $ 815.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.62K $ 4.62K $ 4.62K All-time high: $ 0.00127758 $ 0.00127758 $ 0.00127758 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) pris Kjøp DTF6900 nå!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Informasjon Offisiell nettside: https://revshare.dev/token/DTFc41ZXq8Mr84pLD6J68YgyhxNmvJ9qnvZQKCotPZPg

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTF6900 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTF6900 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTF6900s tokenomics, kan du utforske DTF6900 tokenets livepris!

DTF6900 prisforutsigelse Vil du vite hvor DTF6900 kan være på vei? Vår DTF6900 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTF6900 tokenets prisforutsigelse nå!

