Dex Trending Fund 6900 pris i dag

Sanntids Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) pris i dag er $ 0.0000062, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DTF6900 til USD konverteringssats er $ 0.0000062 per DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,057.64, med en sirkulerende forsyning på 815.86M DTF6900. I løpet av de siste 24 timene DTF6900 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00127758, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000571.

Kortsiktig har DTF6900 beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Dex Trending Fund 6900 er $ 5.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTF6900 er 815.86M, med en total tilgang på 815858279.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06K.