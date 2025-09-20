Dagens Devs are working livepris er 0.0000135 USD. Spor prisoppdateringer for DAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Devs are working livepris er 0.0000135 USD. Spor prisoppdateringer for DAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Devs are working Pris (DAW)

1 DAW til USD livepris:

--
----
-5.50%1D
Devs are working (DAW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:28:22 (UTC+8)

Devs are working (DAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Devs are working (DAW) sanntidsprisen er $0.0000135. I løpet av de siste 24 timene har DAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000135 og et toppnivå på $ 0.00001446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAW er $ 0.00110444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000601.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAW endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -5.59% over 24 timer og +6.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Devs are working (DAW) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Devs are working er $ 13.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAW er 969.28M, med en total tilgang på 969278536.537815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.09K.

Devs are working (DAW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Devs are working til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Devs are working til USD ble $ +0.0000031532.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Devs are working til USD ble $ -0.0000132646.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Devs are working til USD ble $ -0.000706330041707972.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.59%
30 dager$ +0.0000031532+23.36%
60 dager$ -0.0000132646-98.25%
90 dager$ -0.000706330041707972-98.12%

Hva er Devs are working (DAW)

DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.

Devs are working (DAW) Ressurs

Devs are working Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Devs are working (DAW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Devs are working (DAW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Devs are working.

Sjekk Devs are workingprisprognosen nå!

DAW til lokale valutaer

Devs are working (DAW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Devs are working (DAW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Devs are working (DAW)

Hvor mye er Devs are working (DAW) verdt i dag?
Live DAW prisen i USD er 0.0000135 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAW til USD er $ 0.0000135. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Devs are working?
Markedsverdien for DAW er $ 13.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAW?
Den sirkulerende forsyningen av DAW er 969.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAW ?
DAW oppnådde en ATH-pris på 0.00110444 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAW?
DAW så en ATL-pris på 0.00000601 USD.
Hva er handelsvolumet til DAW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAW er -- USD.
Vil DAW gå høyere i år?
DAW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Devs are working (DAW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.