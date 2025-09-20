Devs are working (DAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000135 $ 0.0000135 $ 0.0000135 24 timer lav $ 0.00001446 $ 0.00001446 $ 0.00001446 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000135$ 0.0000135 $ 0.0000135 24 timer høy $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 All Time High $ 0.00110444$ 0.00110444 $ 0.00110444 Laveste pris $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -5.59% Prisendring (7D) +6.06% Prisendring (7D) +6.06%

Devs are working (DAW) sanntidsprisen er $0.0000135. I løpet av de siste 24 timene har DAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000135 og et toppnivå på $ 0.00001446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAW er $ 0.00110444, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000601.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAW endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -5.59% over 24 timer og +6.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Devs are working (DAW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Opplagsforsyning 969.28M 969.28M 969.28M Total forsyning 969,278,536.537815 969,278,536.537815 969,278,536.537815

Nåværende markedsverdi på Devs are working er $ 13.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAW er 969.28M, med en total tilgang på 969278536.537815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.09K.