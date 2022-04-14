DEUS Finance (DEUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEUS Finance (DEUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DEUS Finance (DEUS) Informasjon DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading. Offisiell nettside: https://deus.finance/ Kjøp DEUS nå!

DEUS Finance (DEUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEUS Finance (DEUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Total forsyning: $ 302.00K $ 302.00K $ 302.00K Sirkulerende forsyning: $ 161.64K $ 161.64K $ 161.64K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 1,128.68 $ 1,128.68 $ 1,128.68 All-Time Low: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Nåværende pris: $ 7.09 $ 7.09 $ 7.09 Lær mer om DEUS Finance (DEUS) pris

DEUS Finance (DEUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEUS Finance (DEUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEUSs tokenomics, kan du utforske DEUS tokenets livepris!

DEUS prisforutsigelse Vil du vite hvor DEUS kan være på vei? Vår DEUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEUS tokenets prisforutsigelse nå!

