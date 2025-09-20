DEUS Finance (DEUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 7.16 24 timer lav $ 7.38 24 timer høy All Time High $ 1,128.68 Laveste pris $ 5.85 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -2.68% Prisendring (7D) -1.37%

DEUS Finance (DEUS) sanntidsprisen er $7.16. I løpet av de siste 24 timene har DEUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.16 og et toppnivå på $ 7.38, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEUS er $ 1,128.68, mens den rekordlave prisen er $ 5.85.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEUS endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEUS Finance (DEUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.16M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.16M Opplagsforsyning 161.58K Total forsyning 302,000.0

Nåværende markedsverdi på DEUS Finance er $ 1.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEUS er 161.58K, med en total tilgang på 302000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.