Dagens DEUS Finance livepris er 7.16 USD. Spor prisoppdateringer for DEUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DEUS Finance Pris (DEUS)

1 DEUS til USD livepris:

$7.27
$7.27
-1.30%1D
DEUS Finance (DEUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:28:07 (UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 7.16
$ 7.16
24 timer lav
$ 7.38
$ 7.38
24 timer høy

$ 7.16
$ 7.16

$ 7.38
$ 7.38

$ 1,128.68
$ 1,128.68

$ 5.85
$ 5.85

-0.03%

-2.68%

-1.37%

-1.37%

DEUS Finance (DEUS) sanntidsprisen er $7.16. I løpet av de siste 24 timene har DEUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.16 og et toppnivå på $ 7.38, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEUS er $ 1,128.68, mens den rekordlave prisen er $ 5.85.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEUS endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEUS Finance (DEUS) Markedsinformasjon

$ 1.16M
$ 1.16M

--
--

$ 2.16M
$ 2.16M

161.58K
161.58K

302,000.0
302,000.0

Nåværende markedsverdi på DEUS Finance er $ 1.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEUS er 161.58K, med en total tilgang på 302000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.

DEUS Finance (DEUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DEUS Finance til USD ble $ -0.197767824469718.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DEUS Finance til USD ble $ +0.0091884280.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DEUS Finance til USD ble $ -1.4618987280.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DEUS Finance til USD ble $ -2.13626946393423.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.197767824469718-2.68%
30 dager$ +0.0091884280+0.13%
60 dager$ -1.4618987280-20.41%
90 dager$ -2.13626946393423-22.97%

Hva er DEUS Finance (DEUS)

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

DEUS Finance (DEUS) Ressurs

DEUS Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DEUS Finance (DEUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DEUS Finance (DEUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DEUS Finance.

Sjekk DEUS Financeprisprognosen nå!

DEUS til lokale valutaer

DEUS Finance (DEUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DEUS Finance (DEUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DEUS Finance (DEUS)

Hvor mye er DEUS Finance (DEUS) verdt i dag?
Live DEUS prisen i USD er 7.16 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEUS til USD er $ 7.16. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DEUS Finance?
Markedsverdien for DEUS er $ 1.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEUS?
Den sirkulerende forsyningen av DEUS er 161.58K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEUS ?
DEUS oppnådde en ATH-pris på 1,128.68 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEUS?
DEUS så en ATL-pris på 5.85 USD.
Hva er handelsvolumet til DEUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEUS er -- USD.
Vil DEUS gå høyere i år?
DEUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:28:07 (UTC+8)

