Desy Duk (DESY) Informasjon The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Offisiell nettside: https://desyduk.com/ Kjøp DESY nå!

Desy Duk (DESY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Desy Duk (DESY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.44K $ 26.44K $ 26.44K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.44K $ 26.44K $ 26.44K All-time high: $ 0.00142863 $ 0.00142863 $ 0.00142863 All-Time Low: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Desy Duk (DESY) pris

Desy Duk (DESY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Desy Duk (DESY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DESY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DESY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DESYs tokenomics, kan du utforske DESY tokenets livepris!

