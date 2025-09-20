Desy Duk (DESY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002642 $ 0.00002642 $ 0.00002642 24 timer lav $ 0.00002679 $ 0.00002679 $ 0.00002679 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002642$ 0.00002642 $ 0.00002642 24 timer høy $ 0.00002679$ 0.00002679 $ 0.00002679 All Time High $ 0.00142863$ 0.00142863 $ 0.00142863 Laveste pris $ 0.00001476$ 0.00001476 $ 0.00001476 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -5.02% Prisendring (7D) -5.02%

Desy Duk (DESY) sanntidsprisen er $0.00002647. I løpet av de siste 24 timene har DESY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002642 og et toppnivå på $ 0.00002679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DESY er $ 0.00142863, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001476.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DESY endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -5.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Desy Duk (DESY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K Opplagsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Total forsyning 999,643,463.62908 999,643,463.62908 999,643,463.62908

Nåværende markedsverdi på Desy Duk er $ 26.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESY er 999.64M, med en total tilgang på 999643463.62908. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.46K.