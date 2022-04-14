DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Informasjon Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Kjøp DESSAI nå!

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 318.33K $ 318.33K $ 318.33K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 868.30M $ 868.30M $ 868.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 366.62K $ 366.62K $ 366.62K All-time high: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00036661 $ 0.00036661 $ 0.00036661 Lær mer om DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) pris

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DESSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DESSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DESSAIs tokenomics, kan du utforske DESSAI tokenets livepris!

