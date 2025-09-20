DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00135965 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.12% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -10.52%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DESSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DESSAI er $ 0.00135965, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DESSAI endret seg med +2.12% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -10.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 357.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.79K Opplagsforsyning 867.10M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DessalinesAI by Virtuals er $ 357.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESSAI er 867.10M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.79K.