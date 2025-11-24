Descipher Fund pris i dag

Sanntids Descipher Fund (DESCI) pris i dag er $ 0.00008836, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DESCI til USD konverteringssats er $ 0.00008836 per DESCI.

Descipher Fund rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,948.18, med en sirkulerende forsyning på 56.00M DESCI. I løpet av de siste 24 timene DESCI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00445736, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008836.

Kortsiktig har DESCI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Descipher Fund (DESCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Opplagsforsyning 56.00M 56.00M 56.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Descipher Fund er $ 4.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESCI er 56.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.84K.