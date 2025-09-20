Dagens DerivaDAO livepris er 0.113021 USD. Spor prisoppdateringer for DDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DerivaDAO livepris er 0.113021 USD. Spor prisoppdateringer for DDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DerivaDAO Pris (DDX)

1 DDX til USD livepris:

$0.113019
$0.113019$0.113019
-33.10%1D
USD
DerivaDAO (DDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:27:54 (UTC+8)

DerivaDAO (DDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.112728
$ 0.112728$ 0.112728
24 timer lav
$ 0.169792
$ 0.169792$ 0.169792
24 timer høy

$ 0.112728
$ 0.112728$ 0.112728

$ 0.169792
$ 0.169792$ 0.169792

$ 15.28
$ 15.28$ 15.28

$ 0.01007713
$ 0.01007713$ 0.01007713

-27.45%

-33.17%

-60.37%

-60.37%

DerivaDAO (DDX) sanntidsprisen er $0.113021. I løpet av de siste 24 timene har DDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.112728 og et toppnivå på $ 0.169792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DDX er $ 15.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.01007713.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DDX endret seg med -27.45% i løpet av den siste timen, -33.17% over 24 timer og -60.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DerivaDAO (DDX) Markedsinformasjon

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

--
----

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

53.23M
53.23M 53.23M

53,235,018.19686083
53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

Nåværende markedsverdi på DerivaDAO er $ 6.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DDX er 53.23M, med en total tilgang på 53235018.19686083. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.02M.

DerivaDAO (DDX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DerivaDAO til USD ble $ -0.0561122319909309.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DerivaDAO til USD ble $ +0.7126639065.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DerivaDAO til USD ble $ +0.8463799784.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DerivaDAO til USD ble $ +0.100226752065540659.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0561122319909309-33.17%
30 dager$ +0.7126639065+630.56%
60 dager$ +0.8463799784+748.87%
90 dager$ +0.100226752065540659+783.37%

Hva er DerivaDAO (DDX)

Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DerivaDAO (DDX) Ressurs

Offisiell nettside

DerivaDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DerivaDAO (DDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DerivaDAO (DDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DerivaDAO.

Sjekk DerivaDAOprisprognosen nå!

DDX til lokale valutaer

DerivaDAO (DDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DerivaDAO (DDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DerivaDAO (DDX)

Hvor mye er DerivaDAO (DDX) verdt i dag?
Live DDX prisen i USD er 0.113021 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DDX til USD er $ 0.113021. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DerivaDAO?
Markedsverdien for DDX er $ 6.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DDX?
Den sirkulerende forsyningen av DDX er 53.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDDX ?
DDX oppnådde en ATH-pris på 15.28 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DDX?
DDX så en ATL-pris på 0.01007713 USD.
Hva er handelsvolumet til DDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DDX er -- USD.
Vil DDX gå høyere i år?
DDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:27:54 (UTC+8)

DerivaDAO (DDX) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

