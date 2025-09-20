DerivaDAO (DDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.112728 $ 0.112728 $ 0.112728 24 timer lav $ 0.169792 $ 0.169792 $ 0.169792 24 timer høy 24 timer lav $ 0.112728$ 0.112728 $ 0.112728 24 timer høy $ 0.169792$ 0.169792 $ 0.169792 All Time High $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 Laveste pris $ 0.01007713$ 0.01007713 $ 0.01007713 Prisendring (1H) -27.45% Prisendring (1D) -33.17% Prisendring (7D) -60.37% Prisendring (7D) -60.37%

DerivaDAO (DDX) sanntidsprisen er $0.113021. I løpet av de siste 24 timene har DDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.112728 og et toppnivå på $ 0.169792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DDX er $ 15.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.01007713.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DDX endret seg med -27.45% i løpet av den siste timen, -33.17% over 24 timer og -60.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DerivaDAO (DDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Opplagsforsyning 53.23M 53.23M 53.23M Total forsyning 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

Nåværende markedsverdi på DerivaDAO er $ 6.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DDX er 53.23M, med en total tilgang på 53235018.19686083. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.02M.