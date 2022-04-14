Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Deq Staked AVAIL (STAVAIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Informasjon Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Offisiell nettside: https://deq.fi Kjøp STAVAIL nå!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deq Staked AVAIL (STAVAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 427.02K $ 427.02K $ 427.02K Total forsyning: $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M Sirkulerende forsyning: $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 427.02K $ 427.02K $ 427.02K All-time high: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 All-Time Low: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Nåværende pris: $ 0.01469633 $ 0.01469633 $ 0.01469633 Lær mer om Deq Staked AVAIL (STAVAIL) pris

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deq Staked AVAIL (STAVAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAVAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAVAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAVAILs tokenomics, kan du utforske STAVAIL tokenets livepris!

STAVAIL prisforutsigelse Vil du vite hvor STAVAIL kan være på vei? Vår STAVAIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAVAIL tokenets prisforutsigelse nå!

