Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01586391 24 timer høy $ 0.01691535 All Time High $ 0.186304 Laveste pris $ 0.00424246 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.54% Prisendring (7D) +11.74%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) sanntidsprisen er $0.01616721. I løpet av de siste 24 timene har STAVAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01586391 og et toppnivå på $ 0.01691535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAVAIL er $ 0.186304, mens den rekordlave prisen er $ 0.00424246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAVAIL endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og +11.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 470.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 470.04K Opplagsforsyning 29.07M Total forsyning 29,069,399.96125866

Nåværende markedsverdi på Deq Staked AVAIL er $ 470.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAVAIL er 29.07M, med en total tilgang på 29069399.96125866. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 470.04K.