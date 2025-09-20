Dagens Deq Staked AVAIL livepris er 0.01616721 USD. Spor prisoppdateringer for STAVAIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAVAIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Deq Staked AVAIL livepris er 0.01616721 USD. Spor prisoppdateringer for STAVAIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAVAIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STAVAIL

STAVAIL Prisinformasjon

STAVAIL Offisiell nettside

STAVAIL tokenomics

STAVAIL Prisprognose

Deq Staked AVAIL Pris (STAVAIL)

1 STAVAIL til USD livepris:

$0.01578841
$0.01578841$0.01578841
-2.80%1D
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:27:46 (UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01586391
$ 0.01586391$ 0.01586391
24 timer lav
$ 0.01691535
$ 0.01691535$ 0.01691535
24 timer høy

$ 0.01586391
$ 0.01586391$ 0.01586391

$ 0.01691535
$ 0.01691535$ 0.01691535

$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246

+0.11%

-0.54%

+11.74%

+11.74%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) sanntidsprisen er $0.01616721. I løpet av de siste 24 timene har STAVAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01586391 og et toppnivå på $ 0.01691535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAVAIL er $ 0.186304, mens den rekordlave prisen er $ 0.00424246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAVAIL endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og +11.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Markedsinformasjon

$ 470.04K
$ 470.04K$ 470.04K

--
----

$ 470.04K
$ 470.04K$ 470.04K

29.07M
29.07M 29.07M

29,069,399.96125866
29,069,399.96125866 29,069,399.96125866

Nåværende markedsverdi på Deq Staked AVAIL er $ 470.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAVAIL er 29.07M, med en total tilgang på 29069399.96125866. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 470.04K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Deq Staked AVAIL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Deq Staked AVAIL til USD ble $ -0.0017306594.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Deq Staked AVAIL til USD ble $ -0.0034463706.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Deq Staked AVAIL til USD ble $ -0.008267418929935323.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.54%
30 dager$ -0.0017306594-10.70%
60 dager$ -0.0034463706-21.31%
90 dager$ -0.008267418929935323-33.83%

Hva er Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Ressurs

Offisiell nettside

Deq Staked AVAIL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Deq Staked AVAIL (STAVAIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Deq Staked AVAIL (STAVAIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Deq Staked AVAIL.

Sjekk Deq Staked AVAILprisprognosen nå!

STAVAIL til lokale valutaer

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STAVAIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Hvor mye er Deq Staked AVAIL (STAVAIL) verdt i dag?
Live STAVAIL prisen i USD er 0.01616721 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STAVAIL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STAVAIL til USD er $ 0.01616721. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Deq Staked AVAIL?
Markedsverdien for STAVAIL er $ 470.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STAVAIL?
Den sirkulerende forsyningen av STAVAIL er 29.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAVAIL ?
STAVAIL oppnådde en ATH-pris på 0.186304 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STAVAIL?
STAVAIL så en ATL-pris på 0.00424246 USD.
Hva er handelsvolumet til STAVAIL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STAVAIL er -- USD.
Vil STAVAIL gå høyere i år?
STAVAIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STAVAIL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.