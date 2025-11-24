Deputy Dawgs pris i dag

Sanntids Deputy Dawgs (DDAWGS) pris i dag er $ 0.00000369, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DDAWGS til USD konverteringssats er $ 0.00000369 per DDAWGS.

Deputy Dawgs rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,154,664, med en sirkulerende forsyning på 313.00B DDAWGS. I løpet av de siste 24 timene DDAWGS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000667, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000368.

Kortsiktig har DDAWGS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 313.00B 313.00B 313.00B Total forsyning 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Deputy Dawgs er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DDAWGS er 313.00B, med en total tilgang på 313000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.15M.