Depinet pris i dag

Sanntids Depinet (DEPIN) pris i dag er $ 0.00007104, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DEPIN til USD konverteringssats er $ 0.00007104 per DEPIN.

Depinet rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,396.51, med en sirkulerende forsyning på 90.04M DEPIN. I løpet av de siste 24 timene DEPIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01271154, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003786.

Kortsiktig har DEPIN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Depinet (DEPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Opplagsforsyning 90.04M 90.04M 90.04M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Depinet er $ 6.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEPIN er 90.04M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.10K.