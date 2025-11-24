DEPIN pris i dag

Sanntids DEPIN (DEPIN) pris i dag er $ 0.00129449, med en 32.66% endring de siste 24 timene. Nåværende DEPIN til USD konverteringssats er $ 0.00129449 per DEPIN.

DEPIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,247,315, med en sirkulerende forsyning på 963.47M DEPIN. I løpet av de siste 24 timene DEPIN har den blitt handlet mellom $ 0.00097571(laveste) og $ 0.00129475 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02965616, mens tidenes laveste notering var $ 0.00049901.

Kortsiktig har DEPIN beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +15.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DEPIN (DEPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Opplagsforsyning 963.47M 963.47M 963.47M Total forsyning 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

Nåværende markedsverdi på DEPIN er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEPIN er 963.47M, med en total tilgang på 1030461788.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33M.