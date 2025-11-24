Hva er JPYT

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dephaser JPY (JPYT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 204.54K $ 204.54K $ 204.54K Total forsyning: $ 32.21M $ 32.21M $ 32.21M Sirkulerende forsyning: $ 32.21M $ 32.21M $ 32.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 204.54K $ 204.54K $ 204.54K All-time high: $ 0.00682267 $ 0.00682267 $ 0.00682267 All-Time Low: $ 0.00620684 $ 0.00620684 $ 0.00620684 Nåværende pris: $ 0.00635011 $ 0.00635011 $ 0.00635011 Lær mer om Dephaser JPY (JPYT) pris Kjøp JPYT nå!

Dephaser JPY (JPYT) Informasjon Offisiell nettside: https://dephaser.com/ Teknisk dokument: https://docs.dephaser.com/

Dephaser JPY (JPYT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dephaser JPY (JPYT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JPYT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JPYT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JPYTs tokenomics, kan du utforske JPYT tokenets livepris!

