Dephaser JPY pris i dag

Sanntids Dephaser JPY (JPYT) pris i dag er $ 0.00641128, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende JPYT til USD konverteringssats er $ 0.00641128 per JPYT.

Dephaser JPY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 205,730, med en sirkulerende forsyning på 32.35M JPYT. I løpet av de siste 24 timene JPYT har den blitt handlet mellom $ 0.00631392(laveste) og $ 0.00643028 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00682267, mens tidenes laveste notering var $ 0.00620684.

Kortsiktig har JPYT beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -0.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dephaser JPY (JPYT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 205.73K$ 205.73K $ 205.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 205.73K$ 205.73K $ 205.73K Opplagsforsyning 32.35M 32.35M 32.35M Total forsyning 32,352,778.619072 32,352,778.619072 32,352,778.619072

