DePay (DEPAY) Informasjon DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: Payments: Accept Cryptocurrencies

Sales: Sell your Token

Donations: Receive Crypto support

Subscriptions: Recurring payments

Swap: Best price swap

Payroll: Payroll streams

Wallet: Payments & DeFi

Credit: Streams as collateral

DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

Open Source The DePay protocol will always remain open source.

Offisiell nettside: https://depay.com/ Teknisk dokument: https://depay.com/whitepaper

DePay (DEPAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DePay (DEPAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Total forsyning: $ 57.03M $ 57.03M $ 57.03M Sirkulerende forsyning: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.23M $ 11.23M $ 11.23M All-time high: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 All-Time Low: $ 0.083012 $ 0.083012 $ 0.083012 Nåværende pris: $ 0.196845 $ 0.196845 $ 0.196845 Lær mer om DePay (DEPAY) pris

DePay (DEPAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DePay (DEPAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEPAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEPAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEPAYs tokenomics, kan du utforske DEPAY tokenets livepris!

DEPAY prisforutsigelse Vil du vite hvor DEPAY kan være på vei? Vår DEPAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEPAY tokenets prisforutsigelse nå!

