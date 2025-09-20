DePay (DEPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.198359 24 timer lav $ 0.200889 24 timer høy All Time High $ 7.78 Laveste pris $ 0.083012 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) -0.88%

DePay (DEPAY) sanntidsprisen er $0.200268. I løpet av de siste 24 timene har DEPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.198359 og et toppnivå på $ 0.200889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEPAY er $ 7.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.083012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEPAY endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -0.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DePay (DEPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.33M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.42M Opplagsforsyning 6.66M Total forsyning 57,028,332.0

Nåværende markedsverdi på DePay er $ 1.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEPAY er 6.66M, med en total tilgang på 57028332.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.42M.