Department of Government Inefficiency (DOGIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006418 $ 0.00006418 $ 0.00006418 24 timer lav $ 0.00006536 $ 0.00006536 $ 0.00006536 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006418$ 0.00006418 $ 0.00006418 24 timer høy $ 0.00006536$ 0.00006536 $ 0.00006536 All Time High $ 0.00426472$ 0.00426472 $ 0.00426472 Laveste pris $ 0.00003983$ 0.00003983 $ 0.00003983 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -1.60% Prisendring (7D) -1.60%

Department of Government Inefficiency (DOGIN) sanntidsprisen er $0.00006492. I løpet av de siste 24 timene har DOGIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006418 og et toppnivå på $ 0.00006536, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGIN er $ 0.00426472, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003983.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGIN endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.92K$ 64.92K $ 64.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.92K$ 64.92K $ 64.92K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Department of Government Inefficiency er $ 64.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.92K.