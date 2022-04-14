Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Department Of Gains Coin (D.O.G.C), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Informasjon At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Offisiell nettside: https://dogccrypto.com/ Teknisk dokument: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Kjøp D.O.G.C nå!

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Department Of Gains Coin (D.O.G.C), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.86K $ 94.86K $ 94.86K Total forsyning: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M Sirkulerende forsyning: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.86K $ 94.86K $ 94.86K All-time high: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010294 $ 0.00010294 $ 0.00010294 Lær mer om Department Of Gains Coin (D.O.G.C) pris

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Department Of Gains Coin (D.O.G.C) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet D.O.G.C tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange D.O.G.C tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår D.O.G.Cs tokenomics, kan du utforske D.O.G.C tokenets livepris!

D.O.G.C prisforutsigelse Vil du vite hvor D.O.G.C kan være på vei? Vår D.O.G.C prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se D.O.G.C tokenets prisforutsigelse nå!

