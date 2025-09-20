Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00131648$ 0.00131648 $ 0.00131648 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -6.11% Prisendring (7D) -9.44% Prisendring (7D) -9.44%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har D.O.G.C blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til D.O.G.C er $ 0.00131648, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har D.O.G.C endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -6.11% over 24 timer og -9.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.85K$ 96.85K $ 96.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.85K$ 96.85K $ 96.85K Opplagsforsyning 921.52M 921.52M 921.52M Total forsyning 921,516,626.315395 921,516,626.315395 921,516,626.315395

Nåværende markedsverdi på Department Of Gains Coin er $ 96.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på D.O.G.C er 921.52M, med en total tilgang på 921516626.315395. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.85K.