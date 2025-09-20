Dagens Dentacoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DCN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dentacoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DCN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dentacoin Pris (DCN)

Ikke oppført

1 DCN til USD livepris:

--
----
-10.70%1D
USD
Dentacoin (DCN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:27:40 (UTC+8)

Dentacoin (DCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059853
$ 0.0059853$ 0.0059853

$ 0
$ 0$ 0

--

-10.56%

-21.54%

-21.54%

Dentacoin (DCN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCN er $ 0.0059853, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -10.56% over 24 timer og -21.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dentacoin (DCN) Markedsinformasjon

$ 803.92K
$ 803.92K$ 803.92K

--
----

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

710.84B
710.84B 710.84B

8,000,000,000,000.0
8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dentacoin er $ 803.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCN er 710.84B, med en total tilgang på 8000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.05M.

Dentacoin (DCN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dentacoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dentacoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dentacoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dentacoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-10.56%
30 dager$ 0-90.15%
60 dager$ 0+105.53%
90 dager$ 0--

Hva er Dentacoin (DCN)

Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community. Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term. Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy. According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place. Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dentacoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dentacoin (DCN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dentacoin (DCN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dentacoin.

Sjekk Dentacoinprisprognosen nå!

DCN til lokale valutaer

Dentacoin (DCN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dentacoin (DCN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dentacoin (DCN)

Hvor mye er Dentacoin (DCN) verdt i dag?
Live DCN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dentacoin?
Markedsverdien for DCN er $ 803.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCN?
Den sirkulerende forsyningen av DCN er 710.84B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCN ?
DCN oppnådde en ATH-pris på 0.0059853 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCN?
DCN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DCN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCN er -- USD.
Vil DCN gå høyere i år?
DCN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCN prisprognosen for en mer grundig analyse.
