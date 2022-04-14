Demole (DMLG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Demole (DMLG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Demole (DMLG) Informasjon Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Offisiell nettside: https://www.demole.io/ Kjøp DMLG nå!

Demole (DMLG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Demole (DMLG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.78K $ 10.78K $ 10.78K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 317.00M $ 317.00M $ 317.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.01K $ 17.01K $ 17.01K All-time high: $ 0.522796 $ 0.522796 $ 0.522796 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Demole (DMLG) pris

Demole (DMLG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Demole (DMLG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMLG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMLG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMLGs tokenomics, kan du utforske DMLG tokenets livepris!

DMLG prisforutsigelse Vil du vite hvor DMLG kan være på vei? Vår DMLG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DMLG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!