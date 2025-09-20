DeMi (DEMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Laveste pris $ 0.509055$ 0.509055 $ 0.509055 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.49% Prisendring (7D) +0.49%

DeMi (DEMI) sanntidsprisen er $0.836775. I løpet av de siste 24 timene har DEMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEMI er $ 2.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.509055.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEMI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeMi (DEMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Opplagsforsyning 1.74M 1.74M 1.74M Total forsyning 1,735,882.0 1,735,882.0 1,735,882.0

Nåværende markedsverdi på DeMi er $ 1.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEMI er 1.74M, med en total tilgang på 1735882.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.45M.