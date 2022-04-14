Delta Exchange (DETO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Delta Exchange (DETO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Delta Exchange (DETO) Informasjon Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Offisiell nettside: https://www.delta.exchange/

Delta Exchange (DETO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Delta Exchange (DETO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 96.42M $ 96.42M $ 96.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M All-time high: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 All-Time Low: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Nåværende pris: $ 0.060023 $ 0.060023 $ 0.060023 Lær mer om Delta Exchange (DETO) pris

Delta Exchange (DETO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Delta Exchange (DETO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DETO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DETO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DETOs tokenomics, kan du utforske DETO tokenets livepris!

DETO prisforutsigelse Vil du vite hvor DETO kan være på vei? Vår DETO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DETO tokenets prisforutsigelse nå!

