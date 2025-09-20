Delta Exchange (DETO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.058714 $ 0.058714 $ 0.058714 24 timer lav $ 0.059914 $ 0.059914 $ 0.059914 24 timer høy 24 timer lav $ 0.058714$ 0.058714 $ 0.058714 24 timer høy $ 0.059914$ 0.059914 $ 0.059914 All Time High $ 0.629138$ 0.629138 $ 0.629138 Laveste pris $ 0.00701012$ 0.00701012 $ 0.00701012 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.89% Prisendring (7D) +5.16% Prisendring (7D) +5.16%

Delta Exchange (DETO) sanntidsprisen er $0.059914. I løpet av de siste 24 timene har DETO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058714 og et toppnivå på $ 0.059914, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DETO er $ 0.629138, mens den rekordlave prisen er $ 0.00701012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DETO endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.89% over 24 timer og +5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Delta Exchange (DETO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.96M$ 29.96M $ 29.96M Opplagsforsyning 96.42M 96.42M 96.42M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Delta Exchange er $ 5.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DETO er 96.42M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.96M.