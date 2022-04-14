DELI FM (DELIFM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DELI FM (DELIFM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DELI FM (DELIFM) Informasjon DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem. Offisiell nettside: https://deliverxrd.com Kjøp DELIFM nå!

DELI FM (DELIFM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DELI FM (DELIFM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.13K $ 26.13K $ 26.13K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 899.80M $ 899.80M $ 899.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.04K $ 29.04K $ 29.04K All-time high: $ 0.00143754 $ 0.00143754 $ 0.00143754 All-Time Low: $ 0.00002904 $ 0.00002904 $ 0.00002904 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DELI FM (DELIFM) pris

DELI FM (DELIFM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DELI FM (DELIFM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DELIFM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DELIFM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DELIFMs tokenomics, kan du utforske DELIFM tokenets livepris!

DELIFM prisforutsigelse Vil du vite hvor DELIFM kan være på vei? Vår DELIFM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DELIFM tokenets prisforutsigelse nå!

