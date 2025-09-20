DELI FM (DELIFM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00143754$ 0.00143754 $ 0.00143754 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -0.68% Prisendring (7D) -0.68%

DELI FM (DELIFM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DELIFM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DELIFM er $ 0.00143754, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DELIFM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DELI FM (DELIFM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.33K$ 29.33K $ 29.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K Opplagsforsyning 899.80M 899.80M 899.80M Total forsyning 999,974,916.811785 999,974,916.811785 999,974,916.811785

Nåværende markedsverdi på DELI FM er $ 29.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DELIFM er 899.80M, med en total tilgang på 999974916.811785. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.60K.