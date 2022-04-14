DELAY (DELAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DELAY (DELAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DELAY (DELAY) Informasjon $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Offisiell nettside: https://www.delayed.af/ Kjøp DELAY nå!

DELAY (DELAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DELAY (DELAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.09K $ 6.09K $ 6.09K Total forsyning: $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Sirkulerende forsyning: $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K All-time high: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DELAY (DELAY) pris

DELAY (DELAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DELAY (DELAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DELAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DELAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DELAYs tokenomics, kan du utforske DELAY tokenets livepris!

DELAY prisforutsigelse Vil du vite hvor DELAY kan være på vei? Vår DELAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DELAY tokenets prisforutsigelse nå!

