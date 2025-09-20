DELAY (DELAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153463$ 0.00153463 $ 0.00153463 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.01% Prisendring (1D) -9.23% Prisendring (7D) -26.39% Prisendring (7D) -26.39%

DELAY (DELAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DELAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DELAY er $ 0.00153463, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DELAY endret seg med -1.01% i løpet av den siste timen, -9.23% over 24 timer og -26.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DELAY (DELAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.52K$ 7.52K $ 7.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K Opplagsforsyning 665.43M 665.43M 665.43M Total forsyning 952,398,292.02 952,398,292.02 952,398,292.02

Nåværende markedsverdi på DELAY er $ 7.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DELAY er 665.43M, med en total tilgang på 952398292.02. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.76K.