Dekopon (DEKOPON) Informasjon Offisiell nettside: https://dekopon.page/

Dekopon (DEKOPON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dekopon (DEKOPON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Total forsyning: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Sirkulerende forsyning: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K All-time high: $ 0.00151409 $ 0.00151409 $ 0.00151409 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dekopon (DEKOPON) pris

Dekopon (DEKOPON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dekopon (DEKOPON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEKOPON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEKOPON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEKOPONs tokenomics, kan du utforske DEKOPON tokenets livepris!

DEKOPON prisforutsigelse Vil du vite hvor DEKOPON kan være på vei? Vår DEKOPON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEKOPON tokenets prisforutsigelse nå!

