Dekopon (DEKOPON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00151409$ 0.00151409 $ 0.00151409 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -20.12% Prisendring (7D) -20.12%

Dekopon (DEKOPON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEKOPON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEKOPON er $ 0.00151409, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEKOPON endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -20.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dekopon (DEKOPON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Opplagsforsyning 998.80M 998.80M 998.80M Total forsyning 998,804,059.415405 998,804,059.415405 998,804,059.415405

Nåværende markedsverdi på Dekopon er $ 11.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEKOPON er 998.80M, med en total tilgang på 998804059.415405. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.38K.