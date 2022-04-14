Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dejitaru Shirudo (SHIELD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Informasjon Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Offisiell nettside: https://dejitarushirudo.io/ Kjøp SHIELD nå!

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Shirudo (SHIELD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.25K $ 84.25K $ 84.25K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.25K $ 84.25K $ 84.25K All-time high: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dejitaru Shirudo (SHIELD) pris

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dejitaru Shirudo (SHIELD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIELD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIELD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIELDs tokenomics, kan du utforske SHIELD tokenets livepris!

