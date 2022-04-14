Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dejitaru Hoshi (HOSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Informasjon Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us. Offisiell nettside: https://www.hoshitoken.com/ Kjøp HOSHI nå!

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Hoshi (HOSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.34K $ 61.34K $ 61.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.34K $ 61.34K $ 61.34K All-time high: $ 0.00551356 $ 0.00551356 $ 0.00551356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dejitaru Hoshi (HOSHI) pris

Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dejitaru Hoshi (HOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOSHIs tokenomics, kan du utforske HOSHI tokenets livepris!

