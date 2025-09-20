Dejitaru Hoshi (HOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00551356$ 0.00551356 $ 0.00551356 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.16% Prisendring (7D) -4.16% Prisendring (7D) -4.16%

Dejitaru Hoshi (HOSHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOSHI er $ 0.00551356, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOSHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.99K$ 65.99K $ 65.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.99K$ 65.99K $ 65.99K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dejitaru Hoshi er $ 65.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOSHI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.99K.