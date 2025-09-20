Dagens Dejitaru Hoshi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HOSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dejitaru Hoshi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HOSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dejitaru Hoshi Logo

Dejitaru Hoshi Pris (HOSHI)

Ikke oppført

1 HOSHI til USD livepris:

--
----
+0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Dejitaru Hoshi (HOSHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:45:39 (UTC+8)

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00551356
$ 0.00551356$ 0.00551356

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.16%

-4.16%

-4.16%

Dejitaru Hoshi (HOSHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOSHI er $ 0.00551356, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOSHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Markedsinformasjon

$ 65.99K
$ 65.99K$ 65.99K

--
----

$ 65.99K
$ 65.99K$ 65.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dejitaru Hoshi er $ 65.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOSHI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.99K.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dejitaru Hoshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dejitaru Hoshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dejitaru Hoshi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dejitaru Hoshi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.16%
30 dager$ 0+2.57%
60 dager$ 0+18.87%
90 dager$ 0--

Hva er Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Ressurs

Offisiell nettside

Dejitaru Hoshi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dejitaru Hoshi (HOSHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dejitaru Hoshi (HOSHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dejitaru Hoshi.

Sjekk Dejitaru Hoshiprisprognosen nå!

HOSHI til lokale valutaer

Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dejitaru Hoshi (HOSHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOSHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Hvor mye er Dejitaru Hoshi (HOSHI) verdt i dag?
Live HOSHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOSHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOSHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dejitaru Hoshi?
Markedsverdien for HOSHI er $ 65.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOSHI?
Den sirkulerende forsyningen av HOSHI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOSHI ?
HOSHI oppnådde en ATH-pris på 0.00551356 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOSHI?
HOSHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HOSHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOSHI er -- USD.
Vil HOSHI gå høyere i år?
HOSHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOSHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Dejitaru Hoshi (HOSHI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.