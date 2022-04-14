deGPT (DEGPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i deGPT (DEGPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

deGPT (DEGPT) Informasjon AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends. Offisiell nettside: https://degpt.fun/ Teknisk dokument: https://terminal.degpt.fun/disclaimer Kjøp DEGPT nå!

deGPT (DEGPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for deGPT (DEGPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.36K $ 37.36K $ 37.36K Total forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Sirkulerende forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.36K $ 37.36K $ 37.36K All-time high: $ 0.00392903 $ 0.00392903 $ 0.00392903 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om deGPT (DEGPT) pris

deGPT (DEGPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak deGPT (DEGPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGPTs tokenomics, kan du utforske DEGPT tokenets livepris!

DEGPT prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGPT kan være på vei? Vår DEGPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGPT tokenets prisforutsigelse nå!

