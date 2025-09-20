deGPT (DEGPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00392903$ 0.00392903 $ 0.00392903 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -5.71% Prisendring (7D) -10.11% Prisendring (7D) -10.11%

deGPT (DEGPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEGPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGPT er $ 0.00392903, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGPT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -5.71% over 24 timer og -10.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

deGPT (DEGPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Opplagsforsyning 999.50M 999.50M 999.50M Total forsyning 999,500,056.367881 999,500,056.367881 999,500,056.367881

Nåværende markedsverdi på deGPT er $ 36.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGPT er 999.50M, med en total tilgang på 999500056.367881. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.75K.