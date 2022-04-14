Degent (DEGENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degent (DEGENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degent (DEGENT) Informasjon Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Offisiell nettside: https://degent.ai Teknisk dokument: https://degentai.gitbook.io/degentai

Degent (DEGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degent (DEGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.32K $ 4.32K $ 4.32K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.54K $ 5.54K $ 5.54K All-time high: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Degent (DEGENT) pris

Degent (DEGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degent (DEGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENTs tokenomics, kan du utforske DEGENT tokenets livepris!

DEGENT prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGENT kan være på vei? Vår DEGENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGENT tokenets prisforutsigelse nå!

