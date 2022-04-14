DegenPad (DPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DegenPad (DPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DegenPad (DPAD) Informasjon Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Offisiell nettside: https://degenpad.app/ Kjøp DPAD nå!

DegenPad (DPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DegenPad (DPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.81K $ 26.81K $ 26.81K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.69K $ 129.69K $ 129.69K All-time high: $ 0.02920669 $ 0.02920669 $ 0.02920669 All-Time Low: $ 0.00128215 $ 0.00128215 $ 0.00128215 Nåværende pris: $ 0.00129691 $ 0.00129691 $ 0.00129691 Lær mer om DegenPad (DPAD) pris

DegenPad (DPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DegenPad (DPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DPADs tokenomics, kan du utforske DPAD tokenets livepris!

DPAD prisforutsigelse Vil du vite hvor DPAD kan være på vei? Vår DPAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DPAD tokenets prisforutsigelse nå!

