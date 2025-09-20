DegenPad (DPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00142264 24 timer høy $ 0.0014915 All Time High $ 0.02920669 Laveste pris $ 0.00130038 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) +1.04% Prisendring (7D) -11.16%

DegenPad (DPAD) sanntidsprisen er $0.00147883. I løpet av de siste 24 timene har DPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00142264 og et toppnivå på $ 0.0014915, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPAD er $ 0.02920669, mens den rekordlave prisen er $ 0.00130038.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPAD endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +1.04% over 24 timer og -11.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DegenPad (DPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 147.78K Opplagsforsyning 20.67M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DegenPad er $ 30.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPAD er 20.67M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.78K.